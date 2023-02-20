Итоги двух встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Мюнхенской конференции по безопасности указывают на готовность Еревана закрыть сепаратистский проект в Карабахе в обмен на установку армянской таможни на Зангезурском коридоре. Карабахский сепаратизм перестал приносить Пашиняну выгоду.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, для вида порассказывав в Мюнхене фейки о ситуации на Лачинской дороге, на деле взял курс на постепенное закрытие карабахской темы для Армении. Стоит ожидать, что в скором времени на въезде из Армении в Лачинский район Азербайджана появится азербайджанская таможня, а Баку приступит к паспортизации армян Карабахского экономического района.

Мюнхенская инициатива

Встреча президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном на полях Мюнхенской конференции по безопасности и их участие в панельной дискуссии по Южному Кавказу запомнились прежде всего инициативой азербайджанского лидера об установке КПП на армяно-азербайджанской границе в Лачинском и Зангезурском коридорах. Эту идею Ильхам Алиев озвучивал еще в декабре 2021 года, обращая внимание, что у обоих коридоров должен быть один и тот же режим работы: либо оба с погранконтролем, либо оба без. В субботу 18 февраля он официально предложил Николу Пашиняну поставить КПП.

Примечательно, что Никол Пашинян не стал отвергать эту инициативу, в заявлениях официального Еревана за три дня нет отказа от установления азербайджанского погранконтроля на въезде в Лачинский коридор, хотя ранее для армянских властей такой вариант был неприемлем. Что же изменилось? Очевидно, перевесили выгоды от армянской таможни в Зангезурском коридоре, получающей пусть небольшой, но контроль над грузоперевозками по глобальному логистическому направлению "Восток-Запад". Таможня в Зангезурском коридоре – это прямой доход для армянского бюджета.

Что касается Лачинского коридора, то от него Армении уже никакой пользы не осталось. Ереван больше не может завозить по нему в Ханкенди оружие, мины и боевиков, как и бесконтрольно вывозить ворованную руду с азербайджанских месторождений. Каким-то образом по нему продолжают просачиваться военные и экономические преступники, главари карабахских сепаратистов, видимо, притворяясь гуманитарным грузом – но это максимум. Ни для попытки настоящего реванша, ни для политического торга реваншем с Азербайджаном и Россией сепаратистский проект в Карабахе уже не годится. Пора с выгодой обменять его на таможенные пошлины в Зангезурском коридоре.

Судьба сепаратистского проекта в Карабахе

Уже сегодня Никол Пашинян косвенно признал, что Еревану карабахский сепаратизм ни к чему. В специальном послании он переложил задачу разблокирования Лачинской дороги для армянских вооружений и боевиков на плечи международного сообщества. Пашинян прямо сказал, что только активность внешних игроков может как-то изменить положение дел в Лачинском коридоре, тем самым отказавшись от выполнения этой задачи Арменией. Таким образом армянский премьер-министр признал, что его государство не в состоянии как бы то ни было повлиять на российских миротворцев и азербайджанских экологов, пропускающих из Армении в Ханкенди мирных жителей и гуманитарные грузы, но не оружие, мины и солдат.

На этом фоне прояснилась логика поведения Никола Пашиняна на Мюнхенской конференции, где его публичные заявления сводились к нахваливанию армянской демократии и раздуванию фейков о Лачинском коридоре – в Ереване поняли, что сами ничего сделать не могут, и решили отдать тему тем западным силам, которым было бы интересно давить на Азербайджан. При этом на Западе в давлении на Азербайджан сейчас никто не заинтересован, поскольку Евросоюз остро нуждается в азербайджанских энергоресурсах. Европейцы, как и американцы, всегда рады использовать Ереван в геополитическом противостоянии с Москвой, но не хотят портить связи с Баку.

Из этого следует, что судьба сепаратистского проекта в Карабахе решена. Он будет закрыт. Армения согласится на установку КПП в Лачинском коридоре, и поток не только оружия, но и любых нелегалов в Карабах прекратится. Главари сепаратистов уже согласились на депортацию Рубена Варданяна, после чего начнется реинтеграция карабахских армян в азербайджанское общество и государство. Вопрос Карабаха, как и говорил в субботу Ильхам Алиев, уйдет из международной повестки, армяне станут равноправными гражданами Азербайджанской Республики. Еще одна тяжелая страница истории Южного Кавказа будет перевернута.

Никол Пашинян, конечно, постарается, чтобы это произошло с максимальной выгодой для Армении и с минимальными политическими рисками лично для него, но в том, что Ереван взял курс на отказ от претензий на Карабах, сегодня сомневаться уже не приходится.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили впервые встретились втроем на Мюнхенской конференции по безопасности.