66% россиян отмечают Масленицу

Опубликовано: 12:14, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян празднуют Масленицу и пекут блины. При этом российские мусульмане отмечают Масленицу только в 20% случаев.

Масленицу отмечают 66% россиян, показал опрос ВЦИОМ. Масленичная неделя стартовала в России 20 февраля.

Большинство жителей России празднуют Масленицу и пекут блины. Чаще всего масленичным традициям следуют православные граждане - 77% сообщили, что отмечают Масленицу. Среди мусульман этот праздник менее популярен, только 20% отмечают это праздник.

На Масленицу россияне планируют печь блины - 76%, ходить в гости - 36%, принимать участие в народных гуляниях - 32%.

Поститься после Масленицы намерены 12% респондентов.

Телефонный опрос состоялся 11 февраля, участниками стали 1,6 тыс человек старше 18 лет.

Ранее «Вестник Кавказа» рассказал, с чем можно есть блины, а также назвал любимое на Кавказе варенье к блинам.