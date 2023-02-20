Землетрясение в Турции. Часть 3: Хатай, Килис и Османие

6 февраля Турция пережила самое крупное стихийное бедствие в XXI веке. Два мощных подземных толчка магнитудой 7,7 балла унесли жизни больше 40 тыс человек. Чтобы понять, чего лишилась Турция, давайте познакомимся с каждой из пострадавших провинций. В этом материале расскажем о небольших регионах у сирийской границе - провинциях Хатай, Килис и Османие.

Часть 1. Газиантеп, Кахраманмараш, Адана

Часть 2. Диярбакыр и Шанлыурфа

Хатай

Хатай, как и многие другие провинции, вошли в состав Турции в период османских завоеваний. Однако после Первой мировой войны Анкара чуть было не лишилась Хатая. Сначала здесь был установлен французский протекторат, потом регион включили в состав французской Сирии.

Турция долго подавала жалобы в Лигу Наций на эту несправедливость, но в итоге только под давлением Ататюрка французы дали Хатаю независимость, а в 1939 году закрыли глаза не его присоединение к Турции, чтобы не подтолкнуть Анкару к союзу с гитлеровской Германией.

Таким образом, Хатай стал единственной провинцией, вошедшей в состав Турецкой Республики уже после ее образования.

Килис и Османие

Что касается Килиса, то он входил в состав вилаета Алеппо во времена Османской империи. В отличие от Хатая, Килис сразу после Первой мировой остался в составе Турецкой Республики.

Самая молодая из трех провинций – Османие. Раньше она входила в провинцию Адана, а отдельной провинцией стала лишь в 1996 году.

Демография провинций

Ввиду географической близости к Сирии во всех трех провинциях сильна арабская диаспора. В Хатае арабы составляют треть от полуторамилионного населения, причем после гражданской войны в Сирии число нетурецкого населения начало расти.

Хатай и Килис являются лидерами по числу принятых беженцев. Учитывая, что население Османие составляет 200 тыс, а Килиса – под 100 тыс, даже 50 тыс беженцев сильно меняют демографию региона. По числу сирийцев Хатай занимает третье место после Стамбула и Шанлыурфы.

Экономика провинций

В экономическом смысле Османие и Килис – достаточно слабые регионы. Они занимаются в основном земледелием. По уровню ВВП первая занимает 43 место среди турецких провинций, вторая – 4 место с конца. В этих регионах очень большой прирост населения и высокая безработица.

На фоне двух бедных провинций Хатай смотрится куда более солидно. Причина – его географическое положение: Хатай имеет выход к Средиземному морю. Здесь находится один из крупнейших портов Турции – Искандерун, названный в честь Александра Македонского, основавшего этот город. Благодаря Искандеруну через Хатай идет значительное количество экспорта и импорта. По этим показателям Хатай занимает 11 и 7 место из 81 провинций. По числу присутствующих здесь компаний Хатай находится на 10 месте.

Разрушения в провинциях

Из-за близости к эпицентру землетрясения три перечисленные провинции оказались в числе наиболее пострадавших наряду с Кахраманмарашем. В Хатае в результате подземных толчков произошел сдвиг на оливковом поле площадью больше 30 га. Эта ужасная картина, напоминающая голливудские фильмы о конце света, стала символом стихийного бедствия.

Кроме того, пострадал порт Искандеруна. Из-за обрушения причала опрокинулись контейнеры, что привело к пожарам. Порт Искендерун временно закрыт, возможно, он не будет работать несколько месяцев. Это большая потеря для турецкой экономики, ведь проходимость порта составляет 40 тыс двадцатифутовых эквивалентов (40 тыс TEU). Для сравнения через Новороссийск, один из самых загруженных портов России, проходит 70 тыс TEU.

Резюмируя, можно сказать, что провинции Хатай, Килис и Османие – одни из самых бедных провинций Турции. Из-за близости к Сирии они больше других пострадали от наплыва беженцев. В момент своего образования Турция чуть не потеряла Хатай, но сумела сохранить этот важный портовый регион. Из-за пожаров и разрушений, Искандерун не сможет в ближайшие месяцы приносить пользу как провинции, так и Турции в целом.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Турции почти полностью завершились поисково-спасательные работы в зоне бедствия.