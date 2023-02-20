Популяризация армянского кино стала возможна не только благодаря актерам-мужчинам: Фрунзику Мкртчяну, Армену Джигарханяну, Сосу Саркияну. Не менее волнующей была игра актрисы Гали Новенц, сумевшей создать каноничный образ армянской жены и матери.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, как Фрунзик Мкртчян обрел народную любовь.

Галя Христофоровна Новенц родилась 1 июля 1937 года в Ереване. Родители быстро заметили, что дочь любит танцевать, переодеваясь в яркие наряды. Танцы занимали все свободное время девочки, и всем казалось, что ее будущее связано с балетом. Но однажды пируэты маленькой танцовщицы увидела ее тетя - актриса Государственного академического театра им. Г. Сундукяна Людмила Оганесян. Она-то и разглядела в ребенке талант актрисы, настояв на том, чтобы девочка училась театральному искусству.

Актриса провинциального театра

После школы Галя поехала в Москву, поступать во ВГИК, но попытка оказалась неудачной, и ей пришлось вернуться в Ереван. Там она поступила на актерское отделение Ереванского художественно-театрального института, окончив его 1958 году. Получив диплом, Новенц вместе со всем курсом отправили в город Капан - поднимать местное театральное искусство. Актриса провинциального театра объездила весь юг АрмССР, выступая в Горисе, Сисиане и Мегри.

Здравствуй, это я

Дебют в кино состоялся в 1965 году в картине Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я". Эпизодическая роль продемонстрировала неповторимый талант молодой актрисы – умение воспроизвести нежный образ простой женщины, живущей вместе с учеными на высокогорной научной станции. Вскоре Новенц стали поступать приглашения сниматься в кинолентах начинающих режиссеров. До середины 1980-х годов она была известна по небольшим ролям, многие из которых стали отражением образа армянской матери ("Здесь, на этом перекрестке", "Этот зеленый, красный мир", "Конец игры", "Гикор", "Песнь хороших дней") или верной жены ("Родник Эгнар", "Пощечина").

Короткое восклицание "и-иф", произносимое в эпизоде комедии "Мы и наши горы" (1969), было настолько колоритным, что прочно закрепилось в речи многих армянских домохозяек.

Кино и театр

Известной Новенц стала благодаря многочисленным ролям в кинолентах "Арменфильма", однако творчество на сцене академического театра им. Сундукяна, Ленинаканского театра им. Ачемяна и Ереванского драматического театра им. Капланяна она считала куда более сложной работой. По мнению Гали Новенц, актер должен быть, прежде всего, человеком свободным, готовым учиться своему ремеслу всю жизнь, каждый раз открывая для себя все новые и новые границы, пробуя себя в разных ипостасях. Он должен много общаться с разными людьми, познавать великое множество характеров и архетипов, без которых невозможна правдивость сценической формы. Бездумная жеманность далека от подлинного творчества, поскольку лишена содержания, которое храниться в судьбах людей, чьи сюжеты из жизни воспроизводятся в образах героев спектаклей и кино.

Танго нашего детства

Свою главную и, пожалуй, самую яркую роль Галя Новенц сыграла в 1985 году в драме Альберта Мкртчяна "Танго нашего детства", за которую была удостоена специального приза жюри на Международном кинофестивале в Венеции, а также получила главный приз за лучшую женскую роль на XVIII Всесоюзном кинофестивале в Минске. Прежде игравшая немногословных героинь Новенц в образе жены фронтовика Сирануш продемонстрировала энергию и эмоциональность. Утонченная, уязвленная, но вместе с этим живая Сирануш остается женой и матерью вопреки любым обстоятельствам, ради детей, ради мужа, который бросил ее и ушел к другой. Первоначально эту роль пророчили грузинской актрисе Софико Чиаурели, однако увидевшая сценарий Галя Новенц убедила, что сыграет лучше.

О своей популярности актриса говорила неохотно. Современники Гали обращали внимание на природную скромность и легкость, с которой она относилась к наградам, предпочитая светским вечерам живое общение с простыми людьми, работниками театра, гримерами. Мастер безмолвного диалога, она как никто другой могла смотреть в глаза зрителю, пленяя его чувством искреннего сострадания.