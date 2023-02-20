Опубликовано: 9:53, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Лидеры России и Турции могут в ближайшее время провести переговоры, на которых будет поднят "проблемный вопрос" - зерновая сделка.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести в ближайшее время встречу, на котором будет обсуждаться вопрос, связанный с реализацией зерновой сделки.

Встреча глав России и Турции на высшем уровне может состояться в ближайшее время, однако конкретной даты нет. Стороны планируют затронуть вопрос реализации зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Он напомнил, что президенты двух государств на сегодняшний день выстроили основанные на взаимном доверии отношения.

"Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время с учетом того, что в процессе новая составляющая", – добавил собеседник, не раскрыв не раскрыл даты и место проведения встречи Путина и Эрдогана, так как "не обладает точными данными".

По словам источника, зерновая сделка на сегодняшний день является проблемным вопросом, которым Анкара и ООН занимаются с первого дня. Он подчеркнул, что Турцией были включены все усилия для работы зерновой сделки и сейчас она продолжается.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", МИД России подверг критике деятельность Евросоюза по зерновой сделке. На Смоленской площади заявили, что Европа не предпринимает мер по снятию ограничений с российских банков, что мешает экспорту российской продукции.