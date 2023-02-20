Опубликовано: 8:24, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На Кубани установится ненастная погода с грозами, градом, ливнями снегом и ураганным ветром.

Согласно прогнозам синоптиков на Кубани потеплеет до десяти градусов. Однако начнутся сильные дожди с мокрым снегом. Также возможен град и грозы.

Синоптики спрогнозировали, что в Краснодарском крае установится ненастная погода, но теплая погода. Так, 20 февраля столбики термометров на Кубани будут подниматься до плюс 10 градусов. Также возможен дождь, снег, град и грозы. Причем снег будет усиливаться в предгорных районах и горах. Ветер может достигать 20-25 м/с. Также в горных районах будет холоднее, чем на равнине, здесь столбики термометров будут показывать от нуля до минус пяти градусов.

Потепление может привести к ЧС

Пришедшее в регион тепло уже привело к подтоплениям в Горячем Ключе и Туапсинском районе, где накануне на одну из дорог сошла грязекаменная масса. В горячем Ключе от подтоплений пострадали частные постройки.

Кроме того, специалисты МЧС по региону отмечают начало подъема уровней воды в реках. Спасатели следят за развитием ситуации и готовы оперативно отреагировать на возможные ЧП.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что из-за неблагоприятных погодных условий было решено закрыть для катания трассы «Красной Поляны».