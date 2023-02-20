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Любитель скорости на Toyota едва не погубил восемь человек на Кубани

Любитель скорости на Toyota едва не погубил восемь человек на Кубани
Массовая автомобильная авария произошло на трассе М-4 "Дон" на Кубани. В Результате столкновения грузовика и иномарки пострадали восемь человек. Они находятся в больнице.

Восемь человек пострадали в результате столкновения Toyota и большегруза Sitrak на трассе М-4 "Дон" у района Горячий Ключ на Кубани.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 1 368 км трассы. Кроме того, стало известно, что среди пострадавших был 12-летний ребенок.

Установлено, что к аварии привело несоблюдение водителем иномарки  безопасного интервала. Проверка по факту автоаварии продолжаются, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что автоавария в Дагестане унесла жизнь подростка.

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