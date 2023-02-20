Опубликовано: 6:25, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Массовая автомобильная авария произошло на трассе М-4 "Дон" на Кубани. В Результате столкновения грузовика и иномарки пострадали восемь человек. Они находятся в больнице.

Восемь человек пострадали в результате столкновения Toyota и большегруза Sitrak на трассе М-4 "Дон" у района Горячий Ключ на Кубани.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 1 368 км трассы. Кроме того, стало известно, что среди пострадавших был 12-летний ребенок.

Установлено, что к аварии привело несоблюдение водителем иномарки безопасного интервала. Проверка по факту автоаварии продолжаются, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что автоавария в Дагестане унесла жизнь подростка.