Опубликовано: 3:23, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Корпоративный университет откроется в КБР. В нем будут обучать чиновников, как государственных, так и муниципальных, рассказал Казбек Коков. Университет будет называться "Эльбрус". Первая его программа будет организована в центре "Машук" в апреле.

Специальный корпоративный университет займется обучением будущих управленцев в Кабардино-Балкарии, рассказал глава региона.

Учебное заведение будет называться "Эльбрус".

По словам Казбека Кокова, университет будет работать над подбором экспертной базы, проводить занятия для чиновников и т.д.

Первая программа стартует в апреле, пройдет она пока в центре "Машук".

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Кабардино-Балкарии будет построено более двух десятков новых школ.