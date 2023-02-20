Обзор прессы Кавказа 13 - 19 февраля

Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Северная Осетия

В прошлом году в Северной Осетии отмечены высокие темпы роста производства сельхозпродукции в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Индекс производства в малых формах хозяйствования составил 108,6%. Произведено сельхозпродукции на 5,7 млрд рублей. При этом уровень производства в фермерских хозяйствах сопоставим с объемами крупных сельскохозяйственных организаций.

Развитию малого бизнеса на селе способствует система господдержки. В текущем году объем государственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования составляет свыше 234 млн рублей.

– отметил министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

Всего хозяйства всех категорий за прошлый год произвели сельскохозяйственной продукции на 42,4 млрд рублей, вклад фермеров составил около 14%. Более всего, около двух третей сельскохозяйственной продукции в республике дают личные подсобные хозяйства населения.

Чечня

В прошлом году Чечня освоила 100% средств, выделенных из федерального бюджета. В рамках реализации нацпроектов было привлечено 28,72 млрд рублей. По словам председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, республика стала единственным субъектом РФ, добившимся 100% показателя. По его данным, объем промышленного производства в ЧР за 11 месяцев 2022 года вырос на 9,7 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 45,7 млрд рублей.

Объем продукции сельского хозяйства вырос на 8,4%.

Объем отгруженных товаров - на 120,3%.

Объем промышленного производства - на 9,7%.

Объем строительных работ - на 132,3%.

Ввод жилья увеличился на 91,1%.

Уровень безработицы составил 7,9%, против 8% в 2021 году.

Естественный прирост – 19380 человек.

В рамках реализации региональных проектов в 2023 году запланировано проведение работ по строительству, приобретению, реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству и рекультивации 199 объектов. Ведется строительство 34 школ на 23148 мест на общую сумму более 16 млрд рублей. В рамках программы по модернизации школьных систем образования будет проведен капитальный ремонт в 76 школах на общую сумму 4,4 млрд рублей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов в 2023 году, составляет 26,8 млрд рублей, в том числе 22,7 млрд рублей из федерального бюджета.

Карачаево-Черкесия

В Карачаево-Черкесии за последние пять лет аграрии заложили 1055 га многолетних насаждений, в том числе 955 га плодовых садов интенсивного типа, 102 га орехоплодных насаждений. Сейчас большинство крупных садов региона - яблоневые. Кроме этого, в республике по инициативе главы КЧР Рашида Темрезова с 2019 года реализуется программа по закладке мини-садов, по которой сельчане могут воспользоваться господдержкой и высадить в своих личных подсобных хозяйствах мини-сады интенсивного типа. Программой были охвачены все районы Карачаево-Черкесии. В этом году программу продлили.

К 2030 году мы планируем почти вдвое увеличить площадь промышленных садов. Такие темпы и объемы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребности населения качественными фруктами и минимизировать долю импорта

– подчеркнул глава Карачаево-Черкесии.

Абхазия

В Абхазии из-за аномально теплой зимы, мимоза, которая поставляется в Россию, распустилась необычно рано. В соцсетях и в СМИ пошли слухи о том, что к 8 Марта она уже отцветет, оставив таким образом дам без обязательного атрибута Международного женского дня.

В пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни подтвердили: действительно из Абхазии начали поставлять мимозу раньше обычного. Так, через пост Адлер первую 125-килограммовую коммерческую партию, хотя обычно товар начинает идти с середины февраля. Таким образом, разговоры о возможном дефиците цветов к празднику были обоснованными. Но на днях на Черноморское побережье обрушились ураганный ветер и снег. Специалисты отмечают, похолодание затормозило цветение мимозы. Теперь важно, чтобы в ближайшие дни не было критических температур, иначе чувствительная к морозам мимоза может замерзнуть.

Как считает директор Сухумского ботанического сада Эдуард Губаз, небольшие минусовые температуры в Абхазии не повредят мимозе. В предгорьях похолодало до -2, но на побережье пока таких морозов нет. Пока угрозы для мимозы нет. Есть места, где мимоза расцвела, но пока еще не все деревья раскрылись. Если даже небольшие минусовые температуры продержатся в течение нескольких дней, это не помешает мимозе.

Сезон мимозы в Абхазии начинается с начала февраля и продолжается до середины марта. В цветочных магазинах здесь мимозу, как правило, не увидишь, только на рынках и в местах стихийной торговли. В Абхазии букетами мимозу продают редко, да и зачем, если проще сорвать с дерева. Торгуют не поштучно, а килограммами, цена одного – 50-60 рублей. Зато в Сочи желтые букеты стали появляться чаще, особенно там, где ходят туристы. Стоимость пары веточек – 100-150 рублей.

По данным Россельхознадзора на 10 февраля, в 2023 году из Абхазии в Россию вывезли более трех тонн желтых цветов мимозы.

Южная Осетия

Новость о подписании Южной Осетией и РФ Протокола о порядке перехода республики на применение ставок единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС и таможенных пошлин России жители РЮО встретили настороженно. Не вырастут ли цены на продукты, сколько будет стоить "растаможка" автомобилей, предприниматели задаются вопросом, какой характер будет теперь носить процедура таможенного декларирования товаров, отмечает "Спутник-Южная Осетия".

По мнению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, ратификация протокола даст возможность более свободному торгово-экономическому сотрудничеству и обмену товарами. Не видит никаких подводных камней в подписании протокола и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, отметивший, что само по себе присоединение Южной Осетии к договору о Таможенном кодексе ЕАЭС стало сугубо положительным шагом:

Я не вижу никаких минусов. У этого решения сплошные плюсы. Переход на законодательство ЕАЭС должен существенно ускорить и упростить процедуры таможенного оформления. То есть люди и бизнесмены будут тратить намного меньше времени на то, чтобы пересечь границу между нашими странами.

Заместитель главы ФТС России Денис Терещенко также заверил, что ратификация документа никак не отразится на ценах в магазинах республики:

В отношении товаров, ввозимых из РФ, доля которых во внешней торговле РЮО составляет почти 95%, переход на ЕТТ ЕАЭС не повлечет изменения цен в магазинах республики. Между нашими государствами продолжат действовать преференции во взаимной торговле, закрепленные ранее подписанным соглашением о режиме торговли от 02.03.2012. При ввозе товаров из третьих стран ставки ввозных таможенных пошлин повысятся, что позволит увеличить доходы бюджета республики. С действующих в настоящее время 1,5% от таможенной стоимости сигарет до 20%, но не менее 2 евро за 1000 штук в зависимости от их категории.

По словам Терещенко, подписание протокола приведет к тому, что предприниматели республики будут проходить упрощенную процедуру таможенного оформления. Мероприятия, проводимые в рамках плана интеграции, направлены на упрощение перемещения товаров через российско-юго-осетинскую границу. ФТС России предлагает максимально упростить такое перемещение путем признания югоосетинской стороной результатов таможенного контроля, проведенного российскими таможенными органами.

Касаясь вопроса возможного повышения цен на продовольственные товары в магазинах республики, председатель государственного таможенного комитета РЮО Мурат Цховребов отметил, что этого не произойдет, подчеркнув, что ставки ЕТТ ЕАЭС будут распространяться только на 5% товаров, ввозимых на территорию республики:

Это товары, которые завозятся к нам из третьих стран. К ним, в частности, относятся сигареты, цена на которые поднимется на 2 рубля. На все остальные 95% товаров законодательство ЕАЭС распространяться не будет. У нашей республики с Россией есть соглашение о режиме торговли товарами, подписанное в 2012 году. В соответствии с ним товары, произведенные в Южной Осетии и России, при ввозе на территорию друг друга не облагаются таможенными пошлинами. Так что на основной части товаров потребительского назначения подписание Протокола никак не отразится.

Глава югоосетинской таможни также подчеркнул, что цены на "растаможку" никак не поменяются, в частности для легковых автомобилей, поскольку этот вид автотранспорта не подпадает под единый таможенный тариф ЕАЭС. Также сырье, которое предприниматели или инвесторы будут завозить на территорию Южной Осетии, будут помещать в режим переработки товаров. Этот режим беспошлинный, но только в том случае, если предприниматели потом будут вывозить товары за пределы республики. Кроме того, по словам Цховребова, переход на таможенные тарифы ЕАЭС позволит Южной Осетии развивать торговые отношения не только с Россией, но и с другими странами-членами ЕАЭС, в частности с Арменией и Беларусью:

Несмотря на то, что эти страны нас не признали, мы все равно можем развивать с ними торговые отношения. Если у нас будет сертификат соответствия товара СТ-1, тогда наш товар может поставляться во все страны-члены ЕАЭС.