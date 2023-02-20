Опубликовано: 0:23, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Всероссийский шахматный фестиваль стартует в Кисловодске 23 февраля. В нем примут участие 500 выдающихся шахматистов из 26 российских регионов. На фестивале также пройдут турниры для детей и занятия для судей. Все участники смогут посетить ряд экскурсий.

В Кисловодске 23 февраля будет дан старт большому Всероссийскому шахматному фестивалю, рассказал глава города.

По словам Евгения Моисеева, на него приедут около 500 лучших шахматистов, в том числе гроссмейстеры. В общей сложности на состязаниях будут представлены 26 субъектов РФ.

Программа фестиваля

В программу фестиваля войдут и соревнования для детей. Судьи же смогут посетить устроенные для них семинары.

Организаторы подготовили и множество интересных экскурсий.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в турнире по рапиду в Геленджике участвовали 204 шахматиста, от 5 до 83 лет, из России и Азербайджана.