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Всероссийский шахматный фестиваль пройдет на Ставрополье

Всероссийский шахматный фестиваль пройдет на Ставрополье
Всероссийский шахматный фестиваль стартует в Кисловодске 23 февраля. В нем примут участие 500 выдающихся шахматистов из 26 российских регионов. На фестивале также пройдут турниры для детей и занятия для судей. Все участники смогут посетить ряд экскурсий.

В Кисловодске 23 февраля будет дан старт большому Всероссийскому шахматному фестивалю, рассказал глава города.

По словам Евгения Моисеева, на него приедут около 500 лучших шахматистов, в том числе гроссмейстеры. В общей сложности на состязаниях будут представлены 26 субъектов РФ.

Программа фестиваля

В программу фестиваля войдут и соревнования для детей. Судьи же смогут посетить устроенные для них семинары.

Организаторы подготовили и множество интересных экскурсий.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в турнире по рапиду в Геленджике участвовали 204 шахматиста, от 5 до 83 лет, из России и Азербайджана.

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