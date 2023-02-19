Опубликовано: 21:15, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Рядовой погиб при не установленных пока обстоятельствах в воинской части в Армении. Об инциденте сообщило Минобороны РА. Причиной смерти стало ранение. Ведется следствие, устанавливаются причины ЧП.

Армянский солдат скончался прямо в воинской части, сообщили в Минобороны Армении.

Рядовой был смертельно ранен. Обстоятельства, при которых это произошло, пока не установлены.

Известно, что ЧП случилось в зоне охранения одной из воинских частей.

Идет следствие.

Пожар в казарме в Гегаркуникской области

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Гегаркуникской области в доме, приспособленном под казарму, произошел пожар, в котором погибли 15 армянских военных, еще пятеро пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП стала попытка офицера растопить печь автомобильным бензином.

За трагедией последовали громкие отставки, также были задержаны начальник по тылу и начальник противопожарной защиты части.