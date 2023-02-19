Саакашвили стало хуже

Опубликовано: 20:40, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Михаил Саакашвили продолжает терять вес и мышечную массу, сообщил врач-невролог из группы, собранной омбудсменом Грузии. Он пояснил, что экс-президент объективно не может принимать большую часть пищи из-за своего физического состояния. Тем не менее, кое-что он все-таки ест, что дает ему возможность не умереть.

Бывшему президенту Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в больнице, стало еще хуже, рассказал врач-невролог Тенгиз Цуладзе из группы, собранной омбудсменом Грузии специально для оценки здоровья заключенного, после его посещения.

Доктор подчеркнул, что самочувствие Саакашвили с 4 декабря ухудшилось, потеря веса и мышечной массы продолжается.

Что ест Саакашвили?

Цуладзе уточнил, что осужденный страдает от тошноты, у него также появилась непереносимость определенной еды.

Поэтому большую часть пищи, отметил невролог, Саакашвили физически не может употребить.

Зачем Саакашвили приехал в Грузию?

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне премьер Грузии рассказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что экс-президент приехал в Грузию, чтобы свергнуть действующую власть и устроить революцию.

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что последние 8,5 месяцев Саакашвили находится не в тюрьме, а в больнице и в целом в таких условиях, которые лишены остальные осужденные.

Таким образом, указал глава правительства Грузии, все обвинения в якобы жестоком обращении с оппозиционером необоснованны.