Саакашвили стало хуже

Бывшему президенту Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в больнице, стало еще хуже, рассказал врач-невролог Тенгиз Цуладзе из группы, собранной омбудсменом Грузии специально для оценки здоровья заключенного, после его посещения.
Доктор подчеркнул, что самочувствие Саакашвили с 4 декабря ухудшилось, потеря веса и мышечной массы продолжается.
Что ест Саакашвили?
Цуладзе уточнил, что осужденный страдает от тошноты, у него также появилась непереносимость определенной еды.
Поэтому большую часть пищи, отметил невролог, Саакашвили физически не может употребить.
Зачем Саакашвили приехал в Грузию?
Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне премьер Грузии рассказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что экс-президент приехал в Грузию, чтобы свергнуть действующую власть и устроить революцию.
Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что последние 8,5 месяцев Саакашвили находится не в тюрьме, а в больнице и в целом в таких условиях, которые лишены остальные осужденные.
Таким образом, указал глава правительства Грузии, все обвинения в якобы жестоком обращении с оппозиционером необоснованны.