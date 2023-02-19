Легендарное "Лебединое озеро" покажут в Азербайджанском театре оперы и балета 8 марта.
Главные партии в Баку исполнят звезды Мариинки. Прима-балерина Надежда Батоева станет Одеттой-Одиллией, а премьер Филипп Степин сыграет роль Зигфрида.
За дирижерский пульт встанет Эйюб Кулиев.
История балета "Лебединое озеро"
"Лебединое озеро" было первым балетом, созданным Петром Ильичом Чайковским по мотивам древней германской легенды о принцессе Одетте, которую злобный колдун Ротбарт превращает в лебедя.
Композитор написал его по заказу Большого театра. В Большом театре в феврале 1877 года и прошла мировая премьера. Однако настоящее признание балет получил уже после смерти его автора.
Сейчас "Лебединое озеро" - без преувеличения самый знаменитый балет в мире. Когда говорят о русском балете, прежде всего вспоминают именно его.
Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, что 25 февраля в Азербайджанском театре оперы и балета представят оперу Джузеппе Верди "Аида".