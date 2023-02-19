Опубликовано: 19:45, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Звезды петербургского Мариинского театра представят перед жителями и гостями Баку легендарный балет "Лебединое озеро". Прима Надежда Батоева и премьер Филипп Степин выступят на сцене Азербайджанского театра оперы и балета 8 марта.

Легендарное "Лебединое озеро" покажут в Азербайджанском театре оперы и балета 8 марта.

Главные партии в Баку исполнят звезды Мариинки. Прима-балерина Надежда Батоева станет Одеттой-Одиллией, а премьер Филипп Степин сыграет роль Зигфрида.

За дирижерский пульт встанет Эйюб Кулиев.

История балета "Лебединое озеро"

"Лебединое озеро" было первым балетом, созданным Петром Ильичом Чайковским по мотивам древней германской легенды о принцессе Одетте, которую злобный колдун Ротбарт превращает в лебедя.

Композитор написал его по заказу Большого театра. В Большом театре в феврале 1877 года и прошла мировая премьера. Однако настоящее признание балет получил уже после смерти его автора.

Сейчас "Лебединое озеро" - без преувеличения самый знаменитый балет в мире. Когда говорят о русском балете, прежде всего вспоминают именно его.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, что 25 февраля в Азербайджанском театре оперы и балета представят оперу Джузеппе Верди "Аида".