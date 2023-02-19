Курьезное преступление раскрыли полицейские в Махачкале, сообщает МВД Дагестана.
К правоохранителям за помощью обратился 37-летний работник хозяйственного магазина. Он пожаловался на неизвестного человека, укравшего средства бытовой химии на общую сумму 12 тыс рублей.
Стражи порядка быстро установили личность подозреваемого и задержали 36-летнего мужчину.
Житель Кумторкалинского района признался, что украл бытовую химию, спрятав товары с полок в пакеты, которыми он запасся заранее.
Сразу после преступления он зашел буквально в соседнюю торговую точку, где попытался перепродать украденное - и даже успел частично это сделать.
В скором времени в отношении изобретательного "бизнесмена" будет вынесено процессуальное решение.
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Дагестане взрывотехник, не получив зарплату за несколько месяцев, похитил запчасти к спецтехнике, принадлежавшие, как он считал, работодателю. Узнав, что на самом деле ими владеет другой человек, совестливый вор указал настоящему хозяину, где спрятал украденное.