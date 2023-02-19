Опубликовано: 18:44, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Необычный способ открыть свой бизнес взял на вооружение житель Дагестана. Он похитил средства бытовой химии из одного магазина в Махачкале, чтобы тут же перепродать их в соседней торговой точке, что ему частично и удалось. Однако полицейские его смекалку не оценили.

Курьезное преступление раскрыли полицейские в Махачкале, сообщает МВД Дагестана.

К правоохранителям за помощью обратился 37-летний работник хозяйственного магазина. Он пожаловался на неизвестного человека, укравшего средства бытовой химии на общую сумму 12 тыс рублей.

Стражи порядка быстро установили личность подозреваемого и задержали 36-летнего мужчину.

Житель Кумторкалинского района признался, что украл бытовую химию, спрятав товары с полок в пакеты, которыми он запасся заранее.

Сразу после преступления он зашел буквально в соседнюю торговую точку, где попытался перепродать украденное - и даже успел частично это сделать.

В скором времени в отношении изобретательного "бизнесмена" будет вынесено процессуальное решение.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Дагестане взрывотехник, не получив зарплату за несколько месяцев, похитил запчасти к спецтехнике, принадлежавшие, как он считал, работодателю. Узнав, что на самом деле ими владеет другой человек, совестливый вор указал настоящему хозяину, где спрятал украденное.