Опубликовано: 16:39, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Автоавария с двумя пострадавшими произошла в Северо-Казахстанской области. Как рассказали в полиции, в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в столб. От удара пострадали водитель и пассажирка, оба пожилые люди. Они были госпитализированы.

"Жигули" взяли на таран столб в Петропавловске, есть раненые, рассказали в полиции.

ДТП случилось сегодня. В ходе аварии врезались друг в друга "ВАЗ-21074" и BMW. От удара иномарка отлетела и ударилась капотом в фонарный столб.

Пострадавшие - 64-летний водитель и его 60-летняя пассажирка. Их пришлось госпитализировать.

Правоохранители назначили полагающиеся экспертизы.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 8 февраля в Алматинской области жертвой ДТП стал сельский участковый. В его машину врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу.