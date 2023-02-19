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"Жигули" протаранили фонарный столб на севере Казахстана

ДП СКО
Автоавария с двумя пострадавшими произошла в Северо-Казахстанской области. Как рассказали в полиции, в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в столб. От удара пострадали водитель и пассажирка, оба пожилые люди. Они были госпитализированы.

"Жигули" взяли на таран столб в Петропавловске, есть раненые, рассказали в полиции.

ДТП случилось сегодня. В ходе аварии врезались друг в друга "ВАЗ-21074" и BMW. От удара иномарка отлетела и ударилась капотом в фонарный столб.

Пострадавшие - 64-летний водитель и его 60-летняя пассажирка. Их пришлось госпитализировать.

Правоохранители назначили полагающиеся экспертизы.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 8 февраля в Алматинской области жертвой ДТП стал сельский участковый. В его машину врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу.

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