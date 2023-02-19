Москвичей ожидают морозы до минус 23 градусов, но ближе к выходным температура потеплеет до нуля градусов.
Синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о сильных морозах, которые нагрянут в Москву на следующей неделе.
Он отметил, что температура упадет до минус 20 градусов к середине недели, но ближе к выходным ожидается спад до 0 градусов.
День защитника Отечества жители и гости столицы отпразднуют с солнечной, но морозной погодой, подчеркнул эксперт. Погода утром будет достигать минус 20 градусов, а днем – минус 6-11 градусов.
По его словам, улучшение погоды стоит ждать к субботе, когда "мороз смягчится до минус 9-14 градусов, а днем потеплеет до 0…−5 градусов".
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что на столицу страны обрушится мощные снегопад и ветер.