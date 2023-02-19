Опубликовано: 15:25, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Москвичей ожидают морозы до минус 23 градусов, но ближе к выходным температура потеплеет до нуля градусов.

Синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о сильных морозах, которые нагрянут в Москву на следующей неделе.

Он отметил, что температура упадет до минус 20 градусов к середине недели, но ближе к выходным ожидается спад до 0 градусов.

День защитника Отечества жители и гости столицы отпразднуют с солнечной, но морозной погодой, подчеркнул эксперт. Погода утром будет достигать минус 20 градусов, а днем – минус 6-11 градусов.

По его словам, улучшение погоды стоит ждать к субботе, когда "мороз смягчится до минус 9-14 градусов, а днем потеплеет до 0…−5 градусов".

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что на столицу страны обрушится мощные снегопад и ветер.