Блины на Масленицу не следует есть каждый день, а одна порция не должна превышать 250 г, рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Средняя порция блинов здорового человека составляет 200-250 г, но есть их каждый день в Масленицу не рекомендуется из-за калорийности.
Сделать блины более диетическими можно, используя цельнозерновую муку, нежирные молоко и кефир, минимум яичных желтков и сливочного масла.
Даже блины без начинки и соусов очень калорийны - 4 тонких блинчика это 345 ккал.
Блины с икрой не только калорийны, но и содержат много жиров и соли. Таких блинов можно съесть один-два. Также мера должна быть в поедании сладких блинов.
Алкоголь осложнит усвоение такой тяжелой пищи, как блины. Также не стоит запивать их сладкими напитками. Лучше всего к блинам, с точки зрения диетологии, подходит чай с ягодами и специями.
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