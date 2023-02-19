Опубликовано: 14:40, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть, какую начинку выбрать и какие напитки подходят к блинам. Особую опасность несут блины с икрой и спиртное.

Блины на Масленицу не следует есть каждый день, а одна порция не должна превышать 250 г, рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Средняя порция блинов здорового человека составляет 200-250 г, но есть их каждый день в Масленицу не рекомендуется из-за калорийности.

Сделать блины более диетическими можно, используя цельнозерновую муку, нежирные молоко и кефир, минимум яичных желтков и сливочного масла.

Даже блины без начинки и соусов очень калорийны - 4 тонких блинчика это 345 ккал.

Блины с икрой не только калорийны, но и содержат много жиров и соли. Таких блинов можно съесть один-два. Также мера должна быть в поедании сладких блинов.

Алкоголь осложнит усвоение такой тяжелой пищи, как блины. Также не стоит запивать их сладкими напитками. Лучше всего к блинам, с точки зрения диетологии, подходит чай с ягодами и специями.

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