Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна не намерена позволять Тегерану заниматься разработкой ядерного оружия и будет отвечать на любые нападки на Израиль.
Также он подчеркнул, что страна не даст попыток Ирану для его закрепления в южных частях Сирии, которые граничат с Израилем. Глава правительства добавил, что Израиль будет решительно реагировать на любые нападения и встанет на защиту своего народа.
Кроме того, Нетаньяху обвинил иранскую сторону в атаке на нефтяной танкер под флагом Либерии в Персидском заливе. Как заявил он, Тегеран нанес колоссальный ущерб международной свободе судоходства.
Усиление ядерной программы Ирана
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Евросоюз забеспокоился по поводу развития Ираном ядерной программы: страна закупает центрифуги для обогащения урана.
В ЕС следят за активным развитием иранской ядерной программы, так как, помимо центрифуг, страна приобретает и другую технику для обогащения урана.
Напомним, разработка крупного в Иране месторождения урана началась в провинции Йезд. Подчеркивалось, страна намерена использовать уран для производства ядерного топлива.