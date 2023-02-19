Опубликовано: 14:23, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием и будет делать все, чтобы защитить себя.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна не намерена позволять Тегерану заниматься разработкой ядерного оружия и будет отвечать на любые нападки на Израиль.

Также он подчеркнул, что страна не даст попыток Ирану для его закрепления в южных частях Сирии, которые граничат с Израилем. Глава правительства добавил, что Израиль будет решительно реагировать на любые нападения и встанет на защиту своего народа.

Кроме того, Нетаньяху обвинил иранскую сторону в атаке на нефтяной танкер под флагом Либерии в Персидском заливе. Как заявил он, Тегеран нанес колоссальный ущерб международной свободе судоходства.

Усиление ядерной программы Ирана

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Евросоюз забеспокоился по поводу развития Ираном ядерной программы: страна закупает центрифуги для обогащения урана.

В ЕС следят за активным развитием иранской ядерной программы, так как, помимо центрифуг, страна приобретает и другую технику для обогащения урана.

Напомним, разработка крупного в Иране месторождения урана началась в провинции Йезд. Подчеркивалось, страна намерена использовать уран для производства ядерного топлива.