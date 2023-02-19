Опубликовано: 12:09, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Взрыв на газозаправочной станции на дороге Ереван-Гюмри ранил трех человек, спасатели уже выехали к месту происшествия.

На расположенной на трассе Ереван-Гюмри автомобильной заправке произошел взрыв, сообщает пресс-служба МВД Армении.

Информация об инциденте возле села Катнахбюр поступила в

Центр кризисного управления в 11:45 по местному времени. Станция вспыхнула после взрыва газового баллона.

Отмечается, что в результате происшествия ранения получили три человека, также взрыв повредил три машины. Сейчас к месту инцидента направился один боевой расчет спасателей.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о пожаре в жилом доме в центре Еревана.