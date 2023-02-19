Ингушетия в этом году намерена всерьез взяться за развитие своего горнолыжного курорта "Армхи" – об этом свидетельствует завершение его перепланировки, о котором рассказали в Минэкономразвития России. Реформированный курорт перейдет к всесезонному режиму работы.
Для этого властям Ингушетии потребуется построить на "Армхи" дополнительные горные трассы и увеличить число гостиниц для приема большего числа туристов. Помимо этого в новую планировку курорта вошел экстрим-парк и задачи по совершенствованию всех уровней инфраструктуры, включая дороги, спортплощадки и магазины.
Как пишет ТАСС, на обновленном "Армхи" отдыхающие смогут поселиться в горном палаточном лагере либо разместиться на турбазе, которая на данный момент отсутствует. Согласно плану, перестройка курорта закончится через 4 года.
Напомним, особая экономическая зона "Армхи" была создана в 2011 году и включена в состав туристического кластера СКФО, сейчас здесь работает развитая горнолыжная инфраструктура и имеется 350 мест размещения.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о постепенном переходе всех курортов СКФО на всесезонный режим. Для этого власти республик готовят обновление туристических объектов и ввод новых услуг.