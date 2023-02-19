Опубликовано: 4:29, 19 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ингушетия преобразует свой курорт "Армхи" в объект всесезонного отдыха. Для этого в "Армхи" будут построены новые гостиницы, дороги, спортплощадки и другие элементы туристической инфраструктуры. Власти Ингушетии планируют завершить строительство в 2027 году.

Ингушетия в этом году намерена всерьез взяться за развитие своего горнолыжного курорта "Армхи" – об этом свидетельствует завершение его перепланировки, о котором рассказали в Минэкономразвития России. Реформированный курорт перейдет к всесезонному режиму работы.

Для этого властям Ингушетии потребуется построить на "Армхи" дополнительные горные трассы и увеличить число гостиниц для приема большего числа туристов. Помимо этого в новую планировку курорта вошел экстрим-парк и задачи по совершенствованию всех уровней инфраструктуры, включая дороги, спортплощадки и магазины.

Как пишет ТАСС, на обновленном "Армхи" отдыхающие смогут поселиться в горном палаточном лагере либо разместиться на турбазе, которая на данный момент отсутствует. Согласно плану, перестройка курорта закончится через 4 года.

Напомним, особая экономическая зона "Армхи" была создана в 2011 году и включена в состав туристического кластера СКФО, сейчас здесь работает развитая горнолыжная инфраструктура и имеется 350 мест размещения.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о постепенном переходе всех курортов СКФО на всесезонный режим. Для этого власти республик готовят обновление туристических объектов и ввод новых услуг.