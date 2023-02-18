Опубликовано: 23:13, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Знаменательное событие в Дагестане – республика смогла избавиться от третьей смены в школах. Теперь уроки в дагестанских школах заканчиваются не позже 19:00. Однако это лишь ступень в развитии образовательной сферы РД: растущее население требует все больше и больше новых школ уже в ближайшие годы.

Как рассказал накануне глава Минобразования Дагестана Яхья Бучаев, в этом году власти республики достигли долгожданного события в сфере среднего образования – в РД больше нет ни одной школы с трехсменным обучением.

Бучаев уточнил, что еще недавно в Дагестане оставалось 33 школы с трехсменным обучением, но теперь и они работают только в двухсменном режиме, всюду занятия заканчиваются не позже 19:00.

Для того, чтобы избавить дагестанских детей от необходимости учиться поздно вечером в третью смену, власти республики не только построили новые школы, но и приняли ряд других мер, включая перевод отдельных предметов на дистанционный режим обучения, и совершенствование расписания.

Школы Дагестана

Как пишет ТАСС, данный успех в образовательной сфере власти Дагестана рассматривают как стартовую площадку для дальнейшего развития школьной инфраструктуры. Известно, что сейчас в РД строят 19 школ, еще у 14 готовятся проекты.

У Дагестана в любом случае нет другого пути, поскольку во многих районах РД быстро растет население, и уже сейчас властям ясна перспектива, насколько больше первоклассников в республике будет в следующие годы. В частности, Махачкала и Каспийск требуют дополнительно 15 новых школ, отметил Бучаев.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Кабардино-Балкарии к 2025 году завершится строительство 17 новых школ, которые будут рассчитаны на 11 тыс мест.