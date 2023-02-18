Как рассказал накануне глава Минобразования Дагестана Яхья Бучаев, в этом году власти республики достигли долгожданного события в сфере среднего образования – в РД больше нет ни одной школы с трехсменным обучением.
Бучаев уточнил, что еще недавно в Дагестане оставалось 33 школы с трехсменным обучением, но теперь и они работают только в двухсменном режиме, всюду занятия заканчиваются не позже 19:00.
Для того, чтобы избавить дагестанских детей от необходимости учиться поздно вечером в третью смену, власти республики не только построили новые школы, но и приняли ряд других мер, включая перевод отдельных предметов на дистанционный режим обучения, и совершенствование расписания.
Школы Дагестана
Как пишет ТАСС, данный успех в образовательной сфере власти Дагестана рассматривают как стартовую площадку для дальнейшего развития школьной инфраструктуры. Известно, что сейчас в РД строят 19 школ, еще у 14 готовятся проекты.
У Дагестана в любом случае нет другого пути, поскольку во многих районах РД быстро растет население, и уже сейчас властям ясна перспектива, насколько больше первоклассников в республике будет в следующие годы. В частности, Махачкала и Каспийск требуют дополнительно 15 новых школ, отметил Бучаев.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Кабардино-Балкарии к 2025 году завершится строительство 17 новых школ, которые будут рассчитаны на 11 тыс мест.