Экс-президент Михаил Саакашвили, возвращаясь в Грузию, планировал устроить в республике еще одну революцию – об этом сегодня в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Гарибашвили призвал не верить тому, что происходит с Саакашвили в больнице, подчеркнув, что тот является талантливым актером.
Грузинский премьер-министр пояснил, что Михаил Саакашвили собирался устроить в Грузии массовые политические убийства. По счастью, грузинские правоохранители вычислили его и взяли под контроль, после чего экс-президент с соблюдением всех законодательных норм попал в тюрьму.
Театр одного Саакашвили
Ираклий Гарибашвили также отверг обвинения отдельных западных политиков в том, что грузинские власти якобы жестоко обходятся с Саакашвили, обратив внимание, что последние восемь с лишним месяцев скандальный политик находится не в тюремном заключение, а в частной клинике, где он получает весь необходимый уход и имеет, таким образом, привилегии, которые любой другой осужденный в Грузии получить не может.
Также грузинский премьер предложил семье Саакашвили, если они не довольны его лечением, привезти какого угодно врача по их выбору. В целом он посоветовал европейским наблюдателям не верить в дезинформационную кампанию, которую продвигают сторонники Саакашвили, напомнив, что экс-президент справедливо осужден за преступления.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Ираклий Гарибашвили встретился в Мюнхене с премьер-министром Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС.