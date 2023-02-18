Опубликовано: 20:17, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находясь в Мюнхене, рассказал европейским партнерам, что экс-президент Михаил Саакашвили вернулся в республику, чтобы устроить революцию, но был вовремя вычислен спецслужбами и арестован как преступник. Также Гарибашвили посоветовал европейцам не верить в актерскую игру Саакашвили.

Экс-президент Михаил Саакашвили, возвращаясь в Грузию, планировал устроить в республике еще одну революцию – об этом сегодня в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Гарибашвили призвал не верить тому, что происходит с Саакашвили в больнице, подчеркнув, что тот является талантливым актером.

Грузинский премьер-министр пояснил, что Михаил Саакашвили собирался устроить в Грузии массовые политические убийства. По счастью, грузинские правоохранители вычислили его и взяли под контроль, после чего экс-президент с соблюдением всех законодательных норм попал в тюрьму.

Театр одного Саакашвили

Ираклий Гарибашвили также отверг обвинения отдельных западных политиков в том, что грузинские власти якобы жестоко обходятся с Саакашвили, обратив внимание, что последние восемь с лишним месяцев скандальный политик находится не в тюремном заключение, а в частной клинике, где он получает весь необходимый уход и имеет, таким образом, привилегии, которые любой другой осужденный в Грузии получить не может.

Также грузинский премьер предложил семье Саакашвили, если они не довольны его лечением, привезти какого угодно врача по их выбору. В целом он посоветовал европейским наблюдателям не верить в дезинформационную кампанию, которую продвигают сторонники Саакашвили, напомнив, что экс-президент справедливо осужден за преступления.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Ираклий Гарибашвили встретился в Мюнхене с премьер-министром Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС.