Опубликовано: 18:49, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Главы грузинского и германского правительств Ираклий Гарибашвили и Олаф Шольц обсудили отношения Тбилиси и Берлина на встрече в Мюнхене. В фокусе беседы оказалось желание Грузии в кратчайшие сроки получить статус кандидата в члены ЕС. Грузинский премьер доложил о тех шагах, которые для этого уже сделала республика.

Сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его германского коллеги Олафа Шольца. В ходе беседы грузинский лидер предложил главе Кабмина Германии посетить с официальным визитом Тбилиси.

Позиция Грузии

Как рассказали в пресс-службе правительства Грузии, центральной темой переговоров Гарибашвили и Шольца стала необходимость приобретения республикой долгожданного статуса кандидата в члены ЕС, которого она была лишена в прошлом году, когда его выдали Молдове и Украине.

Уточняется, что Ираклий Гарибашвили подробно рассказал Олафу Шольцу о том прогрессе, которого достигла Грузия в исполнении обязательных рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса европейского кандидата. Напомним, среди этих рекомендаций – деолигархизация Грузии, ликвидация поляризации в политическом поле и гарантии независимости судей.

Позиция Германии

Олаф Шольц, со своей стороны, отметил, что в последнем отчете ЕК работа Грузии по выполнению европейский инструкций была оценена весьма высоко.

Также лидеры двух государств поговорили о туризме и том туристическом потенциале, который содержится в Грузии для отдыхающих из Германии.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что перед отъездом в Мюнхен Ираклий Гарибашвили заявил о безальтернативности европейского будущего для Грузии.