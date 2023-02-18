Сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его германского коллеги Олафа Шольца. В ходе беседы грузинский лидер предложил главе Кабмина Германии посетить с официальным визитом Тбилиси.
Позиция Грузии
Как рассказали в пресс-службе правительства Грузии, центральной темой переговоров Гарибашвили и Шольца стала необходимость приобретения республикой долгожданного статуса кандидата в члены ЕС, которого она была лишена в прошлом году, когда его выдали Молдове и Украине.
Уточняется, что Ираклий Гарибашвили подробно рассказал Олафу Шольцу о том прогрессе, которого достигла Грузия в исполнении обязательных рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса европейского кандидата. Напомним, среди этих рекомендаций – деолигархизация Грузии, ликвидация поляризации в политическом поле и гарантии независимости судей.
Позиция Германии
Олаф Шольц, со своей стороны, отметил, что в последнем отчете ЕК работа Грузии по выполнению европейский инструкций была оценена весьма высоко.
Также лидеры двух государств поговорили о туризме и том туристическом потенциале, который содержится в Грузии для отдыхающих из Германии.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что перед отъездом в Мюнхен Ираклий Гарибашвили заявил о безальтернативности европейского будущего для Грузии.