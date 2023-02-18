Опубликовано: 16:20, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На следующей неделе, аккурат на февральские праздники, погода в столичном регионе выкинет новое коленце – жителей ждут настоящие морозы до минус 18 градусов, немного потеплеет только к выходным.

В середине грядущей недели в столичном регионе снова резко похолодает – непогоду принесет активный североатлантический циклон, который уже подбирается к столице, сообщает портал "Метеовести" центра погоды "Фобос".

На Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока – при этом снегопады прекратятся, но температура воздуха резко пойдет вниз, в ночные часы она может падать до 13-18, а в северных и восточных районах области даже ниже 20 градусов мороза. Да и днем будет не выше 7-12 градусов со знаком минус, передает РИА Новости.

А пока и завтра, в воскресенье, и в понедельник столичный регион продолжит засыпать снегом и кружить метелями очередной циклон. При этом температура воздуха будет соответствовать норме, а вот высота снежных сугробов может стать для нынешней зимы рекордной.

Потеплеет в столице и области лишь в предстоящие выходные – циклон снова вернет в регион небольшой снег и будет постепенно поднимать температуру воздуха. В пятницу днем воздух потеплеет минус 2-7 градусов, а в субботу вплотную подберется к нулю, добавили в центре погоды.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что несмотря на то, что в столичном регионе установилась типичная для февраля погода, сегодня его жителей будут ждать очередные катаклизмы: на Москву и Подмосковье обрушится мощный снегопад с метелями и усилением ветра.