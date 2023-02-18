Опубликовано: 13:30, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Исходя из того, что Азербайджан ждет большой наплыв туристов в освобожденные от армянской оккупации районы Карабаха, Государственное агентство автомобильных дорог страны приняло решение ввести плату за проезд по строящейся дороге до Шуши.

Альтернативная автотрасса к Шуше, строительство которой ведется через Ахмедбейли и Физули, будет платной, сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Дорога будет на 20 км короче нынешней 100-километровой Дороги победы, она будет четырехполосной, огражденной с обеих сторон и полностью безопасной для водителей, сообщил Мамедов, отметив: поскольку Шуша - город-заповедник и культурный центр Азербайджана, он будет привлекать массу туристов, и такая меря будет оправданной для дальнейшего обслуживания трассы, передает Тренд.

Строящаяся дорога длиной 81,2 км соединит Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы Азербайджана, она вступит в строй кже в следующем году.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в освобожденный от оккупации азербайджанский город Агдам вскоре смогут переехать 40 тыс граждан Азербайджана, сейчас там активно идет создание необходимой инфраструктуры.