Жителей столичного региона сегодня ждет облачная погода, снегопад, гололедица и до 9 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.
Тем не менее, уходящая зима намерена снова показать свой норов – снегопады обещают небольшие и даже умеренные, однако они будут идти на фоне резкого усиления юго-восточного ветра, скорость которого составит 6-11 м/с, а его порывы местами будут доходить до 17 м/с. При температуре до минус 9 градусов это будет способствовать формированию метелей, а на дорогах будут властвовать гололедица и снежные заносы, предупредили в МЧС России.
В связи с прохождением фронта активного циклона метель в регионе начнется уже с утра и будет длиться до конца суток, возможно, что сугробы вырастут на 40 см, добавили в МЧС, порекомендовав автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Такая погода сохранится не только в столице, но и в Подмосковье.
Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 741 мм ртутного столба.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в столичный регион после мартовских температур снова вернется февраль – в Москве и Московской области сегодня заметно похолодает и установится настоящая февральская погода, соответствующая климатическому календарю.