Опубликовано: 10:12, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Несмотря на то, что в столичном регионе установилась типичная для февраля погода, сегодня его жителей будут ждать очередные катаклизмы, предупредили в МЧС. На регион обрушится мощный снегопад с метелями и усилением ветра.

Жителей столичного региона сегодня ждет облачная погода, снегопад, гололедица и до 9 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

Тем не менее, уходящая зима намерена снова показать свой норов – снегопады обещают небольшие и даже умеренные, однако они будут идти на фоне резкого усиления юго-восточного ветра, скорость которого составит 6-11 м/с, а его порывы местами будут доходить до 17 м/с. При температуре до минус 9 градусов это будет способствовать формированию метелей, а на дорогах будут властвовать гололедица и снежные заносы, предупредили в МЧС России.

В связи с прохождением фронта активного циклона метель в регионе начнется уже с утра и будет длиться до конца суток, возможно, что сугробы вырастут на 40 см, добавили в МЧС, порекомендовав автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Такая погода сохранится не только в столице, но и в Подмосковье.

Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 741 мм ртутного столба.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в столичный регион после мартовских температур снова вернется февраль – в Москве и Московской области сегодня заметно похолодает и установится настоящая февральская погода, соответствующая климатическому календарю.