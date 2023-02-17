Опубликовано: 23:49, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Нынешним летом в сетке РЖД появится новый туристический поезд, который будет ходить из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска. Его пассажиры смогут не только насладиться Черным морем, но и посетить экскурсии и дегустации кубанского напитка.

В высокий сезон с 9 июня из Москвы начнет ходить новый туристический поезд - железнодорожный круиз "К виноградникам у моря" рассчитан на пять дней и четыре ночи и пройдет через самые "виноградные" районы Краснодарского края - Тамань и Новороссийск", сообщили в администрации Кубани.

В течении всего лета туристы смогут посетить обзорные экскурсии и знакомиться с основными достопримечательностями городов. Помимо моря и курортных достопримечательностей их ждут экскурсии на винодельни Тамани и Новороссийска, а также дегустации, отметили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, передает РИА Новости.

Краснодарский край – один из крупнейших эногастрономических центров России, 30 его туристических объектов специализируется на виноделии.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", кубанский винзавод "Абрау-Дюрсо" стал лучшим в России в рамках Винной ассамблеи, прошедшей в Москве – он стал лучшим и в номинации "Винодельня года", став лидером как по количеству представленных образцов (12), которые вышли в финальную дегустацию, так и по среднему баллу - 91,57 из 100 возможных. Кроме того, Центр туризма "Абрау-Дюрсо" получил награду в номинации "Вино на винограднике": это первый в России энотуристический комплекс, отмеченный Всемирной организацией винного туризма.