Опубликовано: 23:07, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

У единственного в Ингушетии птицекомплекса будет построен свой завод по производству комбикормов. Он позволит не только избавить птицеводов от закупок кормов, но и позволит существенно нарастить производство мяса индейки.

Власти Ингушетии намерены построить на единственном птицекомплексе Ингушетии по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки "Южный" комбикормовый завод, чтобы обеспечить птицу собственными кормами, сообщил премьер региона Владимир Сластенин.

Строительство предприятия оценивается в 1,02 млрд рублей, но принятие решения по выделению этих средств неоправданно затянулось, из-за чего его открытие уже сместилось на пять месяцев, - отметил он, передает ТАСС.

Дополнительного финансирования потребует и бурение артезианских скважин с прокладкой труб, необходимое для обеспечения водоснабжения всех мощностей птицекомплекса.

В то же время завершение строительства завода позволит предприятию ежегодно производить 10,2 тыс т мяса в живом весе, - уверены в правительстве республики.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что две ингушские компании, которые будут определены на конкурсной основе, попробуют увеличить свои производственные мощности и повысить качество работы, экономя на материальных ресурсах.