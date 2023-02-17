Власти Ингушетии намерены построить на единственном птицекомплексе Ингушетии по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки "Южный" комбикормовый завод, чтобы обеспечить птицу собственными кормами, сообщил премьер региона Владимир Сластенин.
Строительство предприятия оценивается в 1,02 млрд рублей, но принятие решения по выделению этих средств неоправданно затянулось, из-за чего его открытие уже сместилось на пять месяцев, - отметил он, передает ТАСС.
Дополнительного финансирования потребует и бурение артезианских скважин с прокладкой труб, необходимое для обеспечения водоснабжения всех мощностей птицекомплекса.
В то же время завершение строительства завода позволит предприятию ежегодно производить 10,2 тыс т мяса в живом весе, - уверены в правительстве республики.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что две ингушские компании, которые будут определены на конкурсной основе, попробуют увеличить свои производственные мощности и повысить качество работы, экономя на материальных ресурсах.