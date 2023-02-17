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Армения останется без российского газа

Армения останется без российского газа
Газ из России временно не будет поступать в Армению. Частично прекратят работу газозаправки. Причина ЧП - авария на газопроводе в Ставропольском крае.

Российский газ временно не будет поступать в Армению, сообщает "Газпром-Армения".

В компании пояснили, что днем 14 февраля на территории Ставрополья произошла неполная закупорка магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье". В результате ЧП Армения стала получать гораздо меньше газа.

По этой причине, а также из-за особенностей Абовянского ПХГ, было решено с завтрашнего дня перестать поставлять газ на некоторые газозаправки.

Это поможет избежать аварий и не прерывать газоснабжение других потребителей.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Александр Новак заявил о значительном - почти на 25% - сокращении экспорта российского газа.

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