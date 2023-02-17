Опубликовано: 22:19, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Уже нынешней весной из Ростова-на-Дону в Крым начнут ходить два пассажирских поезда местного формирования. Один из них будет ходить через день, а другой - раз в неделю, билеты на них уже поступили в продажу.

Весной нынешнего 2023 года компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает на маршрут между столицей Крыма и Ростовом-на-Дону сразу два пассажирских поезда – такое решение было принято после того, как донская столица показала высокие показатели посадки и высадки по этому направлению.

Первый из поездов будет отправляться из Ростова в Симферополь через день, он будет ходить с 28 апреля по первое октября. У него очень удобное расписание – он будет отправляться из донской столицы в 21:02 и прибывать в столицу Крыма в 10:20, а обратно он отправится из Симферополя в 16:50 и прибудет на станцию "Ростов-Главный" в 8:33, передает "АиФ-Ростов".

Второй состав по тому же маршруту начнет ходить попозже и пореже – он отправится в первую поездку четвертого мая, а его периодичность по 27 сентября будет один раз в неделю: по четвергам – из Ростова, а по средам – из Симферополя. График его отправления из донской столицы - в 2:21 ночи, а в столицу Крыма он приедет после обеда, в 15:00. Зато обратно он выедет в 20:00 и уже в 8:08 утра будет в Ростове.

Билеты на новые направления уже в продаже, которая открыта за 90 дней до отправления.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в продажу вернулись билеты из Москвы в Симферополь, их можно купить на любую дату в железнодорожных кассах столицы.