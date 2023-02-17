Опубликовано: 21:26, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В скором времени все курорты Северного Кавказа могут стать всесезонными – для этого на них будет обновлена инфраструктура и внедрены новые факторы круглогодичного привлечения отдыхающих, сообщили в Минэкономразвития России.

Единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" планирует переориентировать все курорты региона на всесезонный режим работы, рассказал замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Проблема заключается в том, что большинство из кавказских здравниц рассчитано на зимний отдых, тогда как летом в них ощущается заметный спад посещаемости. Всесезонность позволит исправить это упущение, рассказал Назаров, передает ТАСС.

Потенциал для этого есть у любого кавказского курорта – тут гораздо более привлекательные места, природа, достопримечательности, нужно лишь обустроить и сделать их комфортными для туристов, поведал замминистра, добавив: эти курорты прибыльны лишь в некоторые месяцы, а нужно, чтобы любой, в том числе горнолыжный курорт, работал в течение всего года и у него было чем завлечь людей и в другие времена года.

Напомним, Северо-Кавказский туристический кластер включает в себя всесезонные рекреационные комплексы "Архыз", "Эльбрус", "Армхи", "Ведучи", "Мамисон", "Матлас", "Цори" и Каспийский прибрежный кластер.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что с весны из Москвы на Северный Кавказа начнет ходить туристический круизный поезд компании "РЖД Тур", который будет проезжать через Майкоп, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Дербент и Нальчик. Длительность поездки будет составлять семь дней.