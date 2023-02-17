Опубликовано: 21:26, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Трансляцию в прямом эфире из палаты Михаила Саакашвили предложили вести его адвокаты. По их словам, видео с политиком и так публикуются ежедневно.

Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили предложила вести прямую интернет-трансляцию из его больничной палаты. Инициативу озвучил адвокат Шалва Хачапуридзе.

Он напомнил, что грузинские власти и так чуть ли не ежедневно публикуют видео с камер видеонаблюдения, на которых оппозиционер выглядит не лучшим образом.

"Пусть включают это в прямом эфире, пусть весь мир смотрит на него. Мы не против" — Шалва Хачапуридзе

Обращение в ЕСПЧ

Адвокат сообщил, что, хотя защита Саакашвили собиралась обращаться в ЕСПЧ после того, как Тбилисский суд отказал в отсрочке наказания, теперь ситуация изменилась - дело слушается в апелляционном суде, который выносит решения максимально быстро.

Хачапуридзе допустил, что он может отпустить Саакашвили на свободу, и тогда политик сразу же покинут Грузию, чтобы пройти лечение в Европе.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 31 января врач-эндокринолог рассказала на суде, что буквально через несколько дней у заключенного может начаться полиорганная недостаточность, которая заканчивается только одним исходом - летальным.