Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили предложила вести прямую интернет-трансляцию из его больничной палаты. Инициативу озвучил адвокат Шалва Хачапуридзе.
Он напомнил, что грузинские власти и так чуть ли не ежедневно публикуют видео с камер видеонаблюдения, на которых оппозиционер выглядит не лучшим образом.
"Пусть включают это в прямом эфире, пусть весь мир смотрит на него. Мы не против"
— Шалва Хачапуридзе
Обращение в ЕСПЧ
Адвокат сообщил, что, хотя защита Саакашвили собиралась обращаться в ЕСПЧ после того, как Тбилисский суд отказал в отсрочке наказания, теперь ситуация изменилась - дело слушается в апелляционном суде, который выносит решения максимально быстро.
Хачапуридзе допустил, что он может отпустить Саакашвили на свободу, и тогда политик сразу же покинут Грузию, чтобы пройти лечение в Европе.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 31 января врач-эндокринолог рассказала на суде, что буквально через несколько дней у заключенного может начаться полиорганная недостаточность, которая заканчивается только одним исходом - летальным.