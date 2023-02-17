Опубликовано: 20:36, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Дагестанские автошколы ждут массовые проверки – как выяснили правоохранители, большинство автоаварий вызвано неграмотностью и недисциплинированностью местных водителей, проходивших обучение в таких автошколах.

Министерство образования и науки Дагестана совместно с органами прокуратуры республики проверят качество подготовки водителей в местных автошколах – такое поручение дал глава региона Сергей Меликов.

Большинство аварий на дорогах республики вызвано неграмотностью водителей и их недисциплинированностью. Очевидно, имеет смысл пересмотреть систему их подготовки автошколами республики, - заявил Меликов на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Дагестане, передает "Интерфакс".

Такое решение глава региона принял, заслушав доклад глав регионального УГИБДД Александра Шалагина, отметившего высокую аварийность из-за нарушений водителей, среди которых чаще всего фигурируют несоблюдение очередности проезда, управление транспортом в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Сейчас в Дагестане работают 43 лицензированные автошколы, в прошлом году их закончили около 22 тыс человек.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что водитель микроавтобуса, ехавшего из Махачкалы в Бабаюрт, после наезда на столб на федеральной автодороге съехал в канал, пострадали шесть человек.