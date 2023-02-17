Несколько мошенничеств совершила молодая сельская жительница Жетысуской области, рассказали в департаменте полиции.
Как преступница обманывала продавцов?
Девушка 19 лет совершала покупки в магазинах и платила за них только через мобильные приложения.
Оплату она подтверждала, демонстрируя продавцам соответствующие сообщения, которые якобы приходили в приложение.
Однако эти переводы существовали только в виде цифр на экране: в действительности деньги в магазины не поступали.
Как полиция поймала подозреваемую?
Однако скоро обман вскрылся. Потерпевшие убыток предприниматели пошли в полицию.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемую, открыто уголовное производство, проверяется, не совершила ли девушка других аналогичных преступлений.
Сумма ущерба - 135 тыс тенге (почти $300).
Как защититься от мошенников?
В полиции региона призвали местных жителей с опаской относиться к непроверенным приложениям. Продавцам нужно самостоятельно убедиться, что оплата попала на счет.
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее двух медиков в Таразе заподозрили в торговле новорожденными детьми.