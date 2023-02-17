Опубликовано: 20:25, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Мошенницу поймали полицейские в Казахстане. В магазинах она притворялась, что расплачивается телефоном. На самом деле, деньги преступница не переводила.

Несколько мошенничеств совершила молодая сельская жительница Жетысуской области, рассказали в департаменте полиции.

Как преступница обманывала продавцов?

Девушка 19 лет совершала покупки в магазинах и платила за них только через мобильные приложения.

Оплату она подтверждала, демонстрируя продавцам соответствующие сообщения, которые якобы приходили в приложение.

Однако эти переводы существовали только в виде цифр на экране: в действительности деньги в магазины не поступали.

Как полиция поймала подозреваемую?

Однако скоро обман вскрылся. Потерпевшие убыток предприниматели пошли в полицию.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемую, открыто уголовное производство, проверяется, не совершила ли девушка других аналогичных преступлений.

Сумма ущерба - 135 тыс тенге (почти $300).

Как защититься от мошенников?

В полиции региона призвали местных жителей с опаской относиться к непроверенным приложениям. Продавцам нужно самостоятельно убедиться, что оплата попала на счет.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее двух медиков в Таразе заподозрили в торговле новорожденными детьми.