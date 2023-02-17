Опубликовано: 19:14, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В скором времени азербайджанские продукты питания появятся на прилавках магазинов в американских штатах Нью-Йорк и Калифорния. Сейчас США ведут переговоры об их поставках с пятью крупными азербайджанскими производителями.

Азербайджан начинает осваивать рынки США – пока он планирует поставлять свои продукты на западное побережье, в штаты Нью-Йорк и Калифорния, сообщил глава портала Azexport.az Айхан Гадашов.

Первые образцы, переданные представителям американских компаний, уже получили положительную оценку, было отмечено, что продукция по качеству не уступает иностранной, а зачастую и превосходит ее. США готовы покупать продукты у пяти крупных производителей из Азербайджана, рассказал Гадашов, передает Sputnik Азербайджан.

Уже известно, что на американский рынок выйдут азербайджанские кондитерские изделия, консервы и натуральные соки, еще более 1500 наименований азербайджанских продуктов уже появились на международных платформах электронной торговли, которые предоставляют новые возможности азербайджанским предпринимателям.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Азербайджан активно развивает торговлю с Россией – только в январе наступившего 2023 года она выросла более чем в полтора раза, до $336,282 млн.