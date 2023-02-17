Опубликовано: 19:30, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Публикацию официальной статистики могут запретить в России. Депутаты Госдумы предложили законодательно наделить правительство таким правом. Закон обсудят 22 февраля.

Депутаты Госдумы предложили дать кабмину право на запрет публикации официальной статистики. Соответствующий законопроект уже получил одобрение профильного комитета ГД.

Кто предложил поправку?

Инициаторы поправки - группа парламентариев во главе с его председателем Максимом Топилиным. Законопроект обсудят на пленарном заседании, назначенном на 22 февраля.

Распространение статистики сейчас

На сегодняшний день официальная статистика, за некоторыми исключениями, имеет статус общедоступной. Публично можно распространять сведения, не относящиеся к банковской, налоговой, врачебной и т. д. тайне. Например, многие данные размещены на сайте Росстата.

Если закон будет принят, правительство сможет ограничивать доступ к статистике, которую собирает Росстат, как сочтет нужным.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Госдуму был внесен законопроект, упрощающий получение иностранными учеными российского гражданства.