Трассы "Красной Поляны" закрыты для катания

Опубликовано: 18:32, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В "Красной Поляне" введен запрет на катание на высоте более 1,5 тыс м. Трассы было решено закрыть из-за сложных погодных условий. Находиться на них сейчас опасно.

Горнолыжные трассы на высоте более 1460 м запрещены для катания на сочинском курорте "Красная Поляна", рассказали в его пресс-службе.

Причина закрытия - плохие метеоусловия. Специалисты лавинной службы проверили склоны и решили, что катание по ним будет опасным, пишет ТАСС.

Аттракционы тоже закрыты

Непогода не даст заскучавшим туристам и отдохнуть в парке Gorky Fly: так как скорость ветра достигает 15 м/с, то его аттракционы не работают.

Недоступны также полеты на воздушном шаре. Придется подождать хорошей погоды и любителям парапланов.

Погода в Красной Поляне

На курорте в горных районах сегодня идет снег, температура воздуха опускается ниже ноля.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее горнолыжные курорты Сочи, в том числе "Красная Поляна", вошли в число самых популярных среди россиян.