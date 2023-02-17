Узбекистан и Турция обменяются заключенными

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Турцией о взаимной передаче осужденных, который был подписан в ходе визита в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в конце марта прошлого года.
В октябре закон приняла Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента страны), а в декабре его одобрил Сенат, пишет портал "Новости Узбекистана".
Новый закон позволит обеспечить защиту интересов граждан двух стран, дав им возможность отбывать оставшийся срок заключения на своей родине. Также в правительстве уверены, что он поможет укреплению имиджа страны на международной арене.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, во сколько россиянам обойдется весенний тур в Узбекистан с учетом того, что страна стала на 10-20% популярнее, хотя отдых в ней нельзя назвать бюджетным.