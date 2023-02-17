На выходные рубль немного подорожает

Опубликовано: 17:42, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Рубль уходит на выходные окрыленным – его курс в ходе торгов на Московской бирже немного подрос по отношению к основным мировым валютам. К тому же Банк России до понедельника понизил их официальный курс.

К грядущим выходным рубль по традиции подорожал – его курс подрос и к доллару, и к евро, и к юаню, официальный курс на три для установил ЦБ России.

Так, 18-20 февраля доллар будет стоить 74,7588 рубля, на полкопейки ниже предыдущего показателя, евро подешевел сразу на 36,6 копейки, до 79,6104 рубля, а китайская валюта потеряла в цене 4,46 копейки, до 10,8409 рубля, передает ТАСС.

Такое снижение оправдано, поскольку на 16:23 мск на валютных торгах Московской биржи падают в цене все три валюты: доллар - на 1,05%, до 74,07 рубля, евро потерял 1,51% своей цены и сейчас торгуется за 78,74 рубля, а юань стал "легче" на 1,06% и торгуется за 10,76 рубля.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне торги на Московской бирже стартовали с нового роста основных мировых валют, а евро взял психологический рубеж в 80 рублей, тогда как рубль продемонстрировал новое падение.