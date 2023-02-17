Махачкалинский порт более чем на 100% нарастил грузопоток

Опубликовано: 17:42, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Торговый порт Махачкалы принял в два раза больше грузов из-за рубежа в прошлом году, чем в позапрошлом. Результата удалось добиться за счет импорта цемента из Ирана.

Объем принятого Махачкалинским морпортом импортного груза за прошлый год вырос более чем в два раза относительно 2021 года, заявил глава Минтранса Дагестана.

Импорт

По словам Джанбулата Салавова, в течение минувшего года морской торговый порт Махачкалы перевалил более 147 тыс т цемента, привезенного из Ирана.

Экспорт

Министр обратил внимание и на стабильное развитие потока грузов на экспорт.

Глава ведомства уточнил, что количество поставленного в Иран зерна увеличилось на 20%, до 219,1 тыс т.

Салавов указал, что в общей сложности за год через порт прошло порядка 517 тыс т генеральных грузов, так что их перевалка увеличилась на 58%.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее глава Дагестана заявил, что Махачкалинский морпорт может стать составной частью МТК "Север-Юг", если удастся провести его модернизацию. Сергей Меликов напомнил, что ни одно из прикаспийских государств не входит в число недружественных России, так что сокращение поставок с Запада можно компенсировать за счет каспийского направления.