На строительство соцобъектов в Северной Осетии направят свыше 800 млн рублей

Опубликовано: 16:52, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Северной Осетии на возведение соцобъектов выделили 817 млн рублей. Эти деньги потратят на модернизацию инфраструктуры, что позволит обеспечить жителей республики качественной водой.

Северная Осетия получила от правительства России около 817 млн рублей на строительство социальных объектов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров на совещании, прошедшем при участии главы региона Сергея Меняйло.

Средства рассчитаны на период с 2023 по 2025 год.

В текущем году в Алагирском и Моздокском районах республики собираются обновить сети водоснабжения и водоотведения, что позволит обеспечить местных жителей качественной водой. Также планируется возвести в Кизляре спортивный комплекс.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в этом году на курорте "Мамисон" в Северной Осетии приступят к строительству отелей и точек общепита.