В Грузии открыли для всех машин дорогу к границе с Россией

Опубликовано: 15:55, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ранее один из участков трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт для машин с прицепом и полуприцепом. После расчистки снега дорога вновь открыли для всех видов транспорта.

В Грузии восстановлено движение транспорта по дороге, ведущей к границе с Россией. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

Речь идет о дороге, ведущей из Гудаури в Коби, которая является частью трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Снег на дороге расчистили, теперь она вновь открыта для всех видов транспорта.

В настоящее время водителям нельзя останавливаться на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби, а на участке Гудаури-Коби можно передвигаться только через лавинозащитные тоннели.

Что касается машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 мест, то им можно ездить только в одностороннем режим.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в настоящее время в Грузии ведется строительство участка Квешети-Коби – объездного пути одного из участков Военно-Грузинской дороги, ведущей к грузино-российской границе.