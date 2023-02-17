Неизвестный бросил младенца у мечети в Батуми

В Батуми возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка возле городской мечети.
У батумской мечети был найден брошенный младенец, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает телевидение Аджарии.
По данным телеканала, в настоящее время новорожденного перевели в клинику. К делу о брошенном ребенке подключились соцработники Агентства государственной опеки.
Также отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Виновный может оказаться в тюрьме на два года.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", лифт упал в одном из жилых домов Батуми, пострадали три человека.