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Неизвестный бросил младенца у мечети в Батуми

Неизвестный бросил младенца у мечети в Батуми
В Батуми возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка возле городской мечети.

У батумской мечети был найден брошенный младенец, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает телевидение Аджарии.

По данным телеканала, в настоящее время новорожденного перевели в клинику. К делу о брошенном ребенке подключились соцработники Агентства государственной опеки.

Также отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Виновный может оказаться в тюрьме на два года.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", лифт упал в одном из жилых домов Батуми, пострадали три человека.

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