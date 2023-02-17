Сколько стоит тур в Узбекистан на весну?

Опубликовано: 15:45, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Минимальная стоимость тура в Узбекистан - 90 тыс рублей, не включая авиабилеты. Обычно россияне проводят в республике около недели, рассказали туроператоры.

Узбекистан в этом году на 10-20% популярнее у российских туристов, при этом отдых в республике нельзя назвать бюджетным.

По данным АТОР, обычно туристы еду в Узбекистан на семь дней и посещают Ташкент, Самарканд ,Бухару. Перелет в республику на майские праздники обойдется минимум в 35 тыс рублей. Туры в Узбекистан часто не включают авиаперелет, покупать билеты путешественникам приходится самостоятельно.

Цены на тур очень зависят от времени посещения, в даты праздников и школьных каникул отдых значительно дороже.

В марте неделя экскурсий в Узбекистане обойдется в 90 тыс на двоих. В конце апреля (с захватом майских праздников), поезда на пять ночей вдвоем будет стоить минимум 190 тыс рублей, в такой тур перелет включен.

В целом, по данным АТОР, за год туры в Узбекистан подорожали на 10%, это связано с изменениями курсов валют.

Внутри Узбекистана можно перемещаться бюджетно. Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в Узбекистане начал летать новый лоукостер Centrum Air.