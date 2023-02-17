Лавров может приехать в Азербайджан до конца месяца

Министр иностранных дел России до конца февраля может посетить с визитом Азербайджан. Об этом сообщали официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она отметила, что в настоящее время вопрос о визите главы внешнеполитического ведомства в Баку прорабатывается.
Захарова также сообщила, что МИД сообщит, когда поездка будет согласован.
Ранее на этой неделе появилась информация, что в скором времени министр иностранных дел РФ приедет с рабочим визитом в Азербайджан. Детали предстоящей поездки не уточнялись.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце января состоялся телефонный разговор глав МИД России и Азербайджана. В ходе беседы Сергей Лавров и Джейхун Байрамов поговорили о ситуацию вокруг Лачинской дороги и проект мирного договора между Баку и Ереваном.