Лавров может приехать в Азербайджан до конца месяца

Опубликовано: 15:17, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В настоящее время визит главы МИД России в Баку находится на стадии проработки. Детали предстоящей поездки пока не сообщаются.

Министр иностранных дел России до конца февраля может посетить с визитом Азербайджан. Об этом сообщали официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что в настоящее время вопрос о визите главы внешнеполитического ведомства в Баку прорабатывается.

Захарова также сообщила, что МИД сообщит, когда поездка будет согласован.

Ранее на этой неделе появилась информация, что в скором времени министр иностранных дел РФ приедет с рабочим визитом в Азербайджан. Детали предстоящей поездки не уточнялись.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце января состоялся телефонный разговор глав МИД России и Азербайджана. В ходе беседы Сергей Лавров и Джейхун Байрамов поговорили о ситуацию вокруг Лачинской дороги и проект мирного договора между Баку и Ереваном.