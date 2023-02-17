Россия сохранила свои позиции в рейтинге УЕФА и получит баллы

Опубликовано: 13:57, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В обновленном рейтинге УЕФА сборная России сохранила за собой 23-стручку. В организации также отметили, что российской команде все-таки начислят баллы за сезон 2022/23, однако произойдет это лишь по окончании сезона.

УЕФА разместил на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 23-ю строчку.

На данной момент Россия остается единственной страной, которая пока так и не получила ни одного балла за сезон 2023/23. Ожидается, что российской команде начислят баллы, но по окончании текущего сезона. При этом в УЕФА отметили, что из-за отстранения от еврокубков Россия получит в свою копилку наименьшее количество очков за последние годы. В мужском табеле о рангах начислят 4,333 очка, а в женском – 1,750.

Первые три места в текущем рейтинге занимают Англия (103,284 очка), Испания (89,284), Германия (79,731).

В топ-10 также входят Италия (72,497), Франция (59,997), Нидерланды (56,900), Португалия (54,216), Бельгия (38,600), Шотландия (36,400) и Австрия (34,000).

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в том году ФИФА и УЕФА запретили российским командам и сборным принимать участие в международных турнирах сезона 2022/2023.