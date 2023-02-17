В Израиле временно сменится глава Минобороны 

Опубликовано: 12:50, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Правительство Израиля определилось с кандидатурой на пост врио Минобороны Израиля. Данная мера была востребована из-за отъезда действующего главы ведомства Йоава Галанта на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Согласно решению правительства Израиля временным министром обороны страны станет министр транспорта, члена «Ликуда» Мири Регев (Miri Regev).

Ранее израильские СМИ сообщали версию о том, что это место мог бы занять министр финансов Бецалель Смотрич, однако эта кандидатура была отклонена из-за конфликта Смотрича и главы Кабмина Биньямина Нетаньяху.

Также стало известно, что действующий глава Минобороны Израиле вернется в страну в воскресенье, 19 февраля.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Соединенные Штаты не согласились с поселенческой политикой Израиля.