Армянским абитуриентам продлили срок подачи документов в вузы России

Опубликовано: 12:34, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Абитуриенты из Армении до 20 марта могут подать документы, чтобы поступить в российские вузы за счет бюджета РФ. Ранее срок подачи заявок должен был завершиться 20 февраля.

Срок подачи документов для поступления в российские вузы на бюджетные места продлен для абитуриентов из Армении, сообщает Россотрудничество.

Ранее заявки от армянской молодежи, желающий бесплатно учиться в России планировалось принимать до 20 февраля.

В Telegram-канале представительства Россотрудничества в Армении говорится в пятницу, что прием заявок абитуриентов для поступления в 2023-2024 учебном году в российские вузы за счет бюджета РФ продлен до 20 марта.

Заявки на конкурс могут подать граждане Республики Армения и лица без гражданства. Кроме того, заявки принимаются у абитуриентов-россиян, которые постоянно проживают в Армении, имеют ВНЖ или разрешение на временное проживание в республике, но не имеют регистрации в России.

Чтобы стать участником отбора, нужно пройти регистрацию и заполнить анкету на портале Education-in-russia.com.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что абитуриенты из Абхазии получили в новом году в два раза больше квот на обучение в российских вузах.