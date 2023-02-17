Коронавирус в России найден у рекордного числа граждан

Опубликовано: 11:56, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В России за сутки выявили 15 359 новых случаев коронавируса - максимум с начала 2023 года. Больше всего инфицированных в Москве - почти 3,2 тыс человек.

Коронавирус в России подтвердился еще у 15 359 пациентов, это максимальное значение с начала года.

В Москве новых случаев заболевания за сутки выявили 3 196, в Петербурге - 1 427, в Подмосковье - 459. На юге страны коронавирус также не утихает: в Краснодарском крае - 231 новый случай, на Ставрополье - 285, в Крыму - 41. В Дагестане вирусом заразились 9 человек, в Кабардино-Балкарии - 39, в Адыгее - 17, в Карачаево-Черкесии - 25, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 26, в Ингушетии - 5.

Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии на сегодня составляет 22 137 084.

Общее число случаев выздоровления - 21 484 054. За сутки с болезнью справились 11 245 человек, госпитализированы 1 510 человек.

Коронавирус стал смертельным для 395 727 россиян, за сутки умерли 38 пациентов.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что россияне все чаще предпочитают проводить отпуска в санаториях.