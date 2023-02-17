РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Круизные лайнеры свяжут Сочи с Турцией и Александрией

Круизные лайнеры свяжут Сочи с Турцией и Александрией
В начале будущей зимы между Сочи, Турцией и Александрией начнут курсировать туристические лайнеры. Продолжительность тура будет составлять две недели.

В ноябре в Сочи открывается новый туристический маршрут под названием «Волшебный Восток», предполагающий посещение городов Турции и египетской Александрии.

Как следует из анонса компании-организатора маршрута, Miray Cruises, туристы посетят знаменитый турецкий курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря. Также их ждет порт Александрия – жемчужина Средиземного моря.

Ранее «Вестник Кавказа» выяснял, что нужно сделать для того, чтобы повысить привлекательность Египта для туристов, а также то, сколько будет стоить отдых на курортах Краснодарского края будущей зимой.

Кисловодск стал одним из самых популярных направлений для экскурсионного туризма

Кисловодск стал одним из самых популярных направлений для экскурсионного туризма

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1190 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version