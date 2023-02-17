Круизные лайнеры свяжут Сочи с Турцией и Александрией

Опубликовано: 11:56, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В начале будущей зимы между Сочи, Турцией и Александрией начнут курсировать туристические лайнеры. Продолжительность тура будет составлять две недели.

В ноябре в Сочи открывается новый туристический маршрут под названием «Волшебный Восток», предполагающий посещение городов Турции и египетской Александрии.

Как следует из анонса компании-организатора маршрута, Miray Cruises, туристы посетят знаменитый турецкий курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря. Также их ждет порт Александрия – жемчужина Средиземного моря.

Ранее «Вестник Кавказа» выяснял, что нужно сделать для того, чтобы повысить привлекательность Египта для туристов, а также то, сколько будет стоить отдых на курортах Краснодарского края будущей зимой.